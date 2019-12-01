Permiten instalación de comerciantes en el Centro Histórico de Querétaro por período vacacional 

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 20:42:48

Querétaro, Qro., 20 de julio de 2026.- El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Miguel Ángel Torres Olguín, informó que la instalación de comerciantes en distintas calles del Centro Histórico corresponde al periodo vacacional, motivo por el cual se les permitió ocupar los espacios públicos para que realicen sus ventas.

“Como lo hemos comentado, todos los días estamos en diálogo con ellos y todos los grupos; hemos estado hablando con efecto de estos días por el período vacacional tengan la oportunidad de colocarse en ciertos espacios, pero con la directriz que determine la Dirección de Gobernación”, dijo.

Puntualizó que con la llegada de turistas y visitantes locales al Centro Histórico, se concedió el permiso al padrón de comerciantes y artesanos para que se instalaran, principalmente, sobre la calle de Ignacio Madero.

“Hay visitantes que activan la economía y también pueden tener ellos (los comerciantes) su actividad económica, hay dos grupos grandes, el padrón que nosotros traemos no son más de 200”.

Mencionó que cuentan con un horario que va de las 7:00 horas hasta las 19:00 horas, con la finalidad de mantener orden en el primer cuadro de la ciudad.