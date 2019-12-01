Permiten a integrantes del FNLS avanzar hacia sede del Poder Judicial de la Federación en Morelia

Permiten a integrantes del FNLS avanzar hacia sede del Poder Judicial de la Federación en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 16:57:30
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Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2026.- Tras permanecer varias horas retenidos en un punto de la calzada La Huerta, alrededor de 30 integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) recibieron autorización para continuar su marcha hacia las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas sobre la avenida Camelinas, donde realizarían una manifestación.

El contingente fue interceptado por elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal a la altura del monumento, donde permaneció entre dos y tres horas como parte de un operativo para evitar que avanzara hacia el Centro Histórico de Morelia.

Durante ese tiempo, los manifestantes señalaron que esta era la quinta ocasión en que las autoridades les impedían llegar al primer cuadro de la ciudad, por lo que advirtieron que permanecerían en el lugar hasta que se les permitiera seguir con su recorrido.

Finalmente, los integrantes del FNLS pudieron reanudar su camino hacia la sede judicial federal para llevar a cabo su protesta, como parte de las actividades de su organización.

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