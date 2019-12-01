Pequeños productores de aguacate piden precio justo y atención; los costos absorben sus ganancias

Uruapan, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- Para los pequeños productores de aguacate, el precio que reciben por su cosecha ya no alcanza para compensar el trabajo ni los gastos que implica mantener un huerto. Fertilizantes e insumos cada vez más caros, pagos de hasta 13 pesos por kilo y la falta de ganancias los llevaron a manifestarse.

Ramón García Rodríguez, productor aguacatero, explicó que producir un kilo les cuesta entre 13 y 16 pesos. Sin embargo, aseguró que hasta hace unos días algunos compradores les ofrecían entre 13 y 15 pesos, un precio que apenas cubría los gastos. El jueves, dijo, les ofrecieron entre 21 y 22 pesos por kilo, aunque afirmó que el incremento todavía no resuelve la situación de quienes sostienen la producción.

“Nos lo estaban pagando a 13, hasta 15 pesos el kilo. Nosotros estamos poniendo dos o tres pesos que teníamos guardados; los estamos gastando ahora, pero no hay ganancias. Los insumos que utilizamos en los huertos no bajan de precio; cada día están más elevados el fertilizante y todo lo que necesitamos”, relató.

El reclamo, señaló, es que se reconozca el costo de producir y se atienda a quienes trabajan huertos pequeños. García Rodríguez dijo que, además de enfrentar precios bajos, deben cumplir nuevos requisitos, certificaciones y obligaciones relacionadas con el aseguramiento de sus trabajadores.

“Los pequeños productores somos los que estamos inconformes. Los grandes no vienen aquí con nosotros. Nosotros somos los que más trabajamos y los que menos ganamos”, expresó. Añadió que la misma presión alcanza a otros trabajadores del campo, como quienes producen maíz, guayaba, zarzamora y arándanos.

Desde el filtro instalado sobre uno de los principales accesos a la ciudad de Uruapan, los productores también manifestaron preocupación por la posible presencia de gusano barrenador en aguacate proveniente de otros estados. García Rodríguez aseguró que han recibido reportes de hallazgos en cargamentos y advirtió que la circulación de fruta con plagas podría afectar la reputación del producto michoacano.

El productor sostuvo que su protesta no busca cerrar carreteras, sino evitar el ingreso de fruta de otras entidades. “Lo que peleamos es que no entre fruta de otros estados. Aquí hay fruta para que se surtan”, afirmó. Dijo que los productores rechazan que los transportistas bloqueen la vía y que su intención es evitar afectaciones a la ciudadanía.

García Rodríguez señaló que los agricultores buscan organizar grupos de revisión para inspeccionar los cargamentos, luego de que según afirmó se retiraran las volantas de vigilancia por falta de recursos. También dijo que representantes del sector sostendrían una reunión con productores, empacadores y autoridades agropecuarias para buscar acuerdos y atender sus demandas.

Los productores permanecen desde hace una semana con la suspensión del corte de aguacate y, de acuerdo con García Rodríguez, continuarían ahí mientras avanzaran las gestiones.

Su demanda, insistió, es que se escuche a los pequeños agricultores y que el precio de compra permita cubrir los costos y obtener un ingreso por su trabajo.