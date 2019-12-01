Peñamiller destina recursos ante brote que afecta a más de 150 animales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 13:19:48

Peñamiller, Querétaro, a 17 de julio 2026.- El gobierno municipal de Peñamiller implementó un programa emergente de apoyo sanitario tras registrarse un brote epidemiológico que afecta principalmente al ganado equino de la demarcación, afirmó Karen Jiménez Guillén, alcaldesa de la localidad.

Informó que, aunque las autoridades sanitarias tienen confirmados 28 casos de manera oficial, se estima que la cifra real supera los 150 animales afectados debido a la falta de reportes formales por parte de algunos propietarios.

Ante esta problemática, la presidenta municipal dio a conocer que se autorizó una partida presupuestal extraordinaria para la adquisición y distribución gratuita de insumos médicos para los productores afectados.

"Destiné un recurso de aproximadamente 100,000 pesos para medicamentos para poder ayudarles. Les dotamos de un kit que contiene el tratamiento, desparasitantes, material para que hagan las curaciones y guantes. Donde tenemos casos confirmados, ahí se entrega este kit sin ningún costo".

Explicó que el operativo de entrega y asistencia técnica médica está siendo coordinado de manera directa por el director del área de Desarrollo Agropecuario municipal, quien realiza visitas de campo para dar seguimiento a los reportes.

Puntualizó que la inmensa mayoría de las incidencias corresponden a caballos, minimizando por ahora el impacto en otras especies animales y descartando riesgos para la población civil.

Hasta el momento, dijo, solo han recibido el reporte de un perro afectado por esta condición por lo que no se ha detectado ningún caso de contagio en seres humanos.

La administración municipal llamó a los productores y habitantes de Peñamiller a notificar de inmediato cualquier síntoma sospechoso en sus animales ante la Dirección de Desarrollo Agropecuario, con el objetivo de contener el avance de este brote y garantizar el acceso oportuno a los tratamientos médicos.