PCM Querétaro advierte por lluvias en los próximos días

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:30:23

Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre 2025.- La Coordinación de Protección Civil del municipio de Querétaro informó que se prevé probabilidad de lluvias durante los próximos días, con un incremento notable hacia el jueves, confirmó Francisco Ramírez Santana, titular de la dependencia.

Detalló que para este lunes se estima una probabilidad de lluvia entre el 5 y el 10 por ciento, con precipitaciones ligeras en caso de presentarse. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C como mínima y los 28 °C como máxima, acompañadas de vientos sostenidos de 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora durante la tarde y noche.

Para el martes, destacó, el pronóstico indica un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, que se ubica entre el 20 y el 30 por ciento. Las condiciones térmicas se mantendrán similares, con mínimas de entre 15 y 17 grados y máximas cercanas a los 28 grados. Los vientos conservarán características similares a las del día anterior.

“Durante el resto de la semana, se anticipa un comportamiento estable, con probabilidades de lluvia entre el 5 y el 10 por ciento. Sin embargo, el jueves se espera un incremento significativo, con posibilidades de precipitación entre el 40 y el 60 por ciento”.

Afirmó que aunque se prevén lluvias ligeras, no se descartan episodios aislados debido a la interacción atmosférica propia de la temporada de frentes fríos.

Ramírez Santana exhortó a la población y a las autoridades a mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.