Servicio Social: Se requiere apoyo de la ciudadanía para identificar a dos mujeres víctimas de homicidio, localizadas en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 15:43:56

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) requieren del apoyo de la sociedad en general para lograr identificar a dos mujeres víctimas de homicidio, cuyos cuerpos fueron localizados el pasado 10 de septiembre, en la calle Arboleda, colonia Loma Bonita de Sindurio, de esta ciudad.

Ambas víctimas tenían entre 20 y 30 años; una de ellas de 1.65 metros de estatura; de complexión mediana; sin características individualizantes debido al estado de descomposición del cuerpo.

Vestía una chamarra color negro; pantalón de mezclilla, color azul; blusa sin mangas, color rosa; brasier color rosa; tanga color verde; tines color blanco y botas color café, talla 23 cm.

Presenta diversos tatuajes: figura de un demonio en el abdomen; figura de un demonio en el muslo derecho; figura de un reloj de arena en el muslo izquierdo; letra “M” en la mano derecha; leyenda “Edgar” en el antebrazo izquierdo; rostro de una mujer en la muñeca izquierda, figura de un infinito en la clavícula izquierda; figura de la santa muerte en la clavícula izquierda; figura de una boca en el glúteo derecho; leyendas "Ashley", "Ángel", "Nataly" y "Dilan" y figuras de pies con tintas color naranja, azul, morado y verde, en el antebrazo izquierdo.

La otra víctima esta de 1.55 metros de estatura; complexión mediana; sin características individualizantes debido al estado de descomposición del cuerpo.

Vestía una chamarra color negro; pantalón de gabardina, color rosa; blusa sin mangas, color rosa; brasier color rosa; pantaleta color blanco y una bota color café, talla 22 cm.

Presenta los siguientes tatuajes: leyenda ilegible en la clavícula; leyenda ilegible en el antebrazo derecho; figura de la santa muerte en la parte izquierda del abdomen; leyenda "Elena" en el antebrazo izquierdo; figura de un gato en el brazo izquierdo; figura de un rostro femenino en el muslo izquierdo; leyenda "Dosis" en el antebrazo izquierdo; figura de una sonrisa en el dorso de la mano derecha; figura ilegible en la pierna derecha.

La FGE solicita a quien tenga información relacionada con su posible identidad, comunicarse a la Fiscalía Especializada en Feminicidio, a través del teléfono 4432996703.