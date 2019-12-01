Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 11:17:40

Ciudad de México, a 15 de septiembre 2025.- Aumentó a 14 el número de personas que han perdido la vida por la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Lo anterior lo dio a conocer la a Secretaría de Salud de la capital, que publicó una actualización del estado de las víctimas de dicha tragedia.

De acuerdo con información oficial, al corte de las 10:00 horas del 15 de septiembre, 40 personas continúan internadas en diferentes hospitales de la CDMX, mientras que 30 personas ya fueron dadas de alta.

El pasado 10 de septiembre una pipa que transportaba gas LP se volcó y posteriormente explotó, lo que provocó cuantiosos daños materiales y dejó a más de 90 personas heridas, principalmente con heridas de segundo y tercer grado, así como intoxicación por inhalación de humo.

De acuerdo con el peritaje de la Coordinación General de Servicios Periciales Área de Tránsito Terrestre de la Fiscalía local, el conductor de la unidad conducía a una velocidad de 50 kilómetros por hora, mayor de la permitida en dicha vía y perdió el control direccional de la unidad en la curva de la glorieta, por lo que impactó en dos ocasiones antes de voltearse.

Según fuentes oficiales, el chófer del tracto camión con placas 51AW6X, tripuló el vehículo “sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo, así como su carril de circulación correspondiente”.