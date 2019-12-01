Operación Apatzingán: Aprehenden a dos en posesión de arma de fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 14:40:52

Apatzingán, Michoacán, a 15 de septiembre 2025.- Como resultado de una denuncia que alertó sobre un intento de asalto en una gasolinera en el municipio de Apatzingán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvieron a dos presuntos involucrados en portación de un arma de fuego.

Al recibir el reporte, los efectivos de la Guardia Civil se movilizaron al inmueble ubicado en la colonia Buenos Aires de esta demarcación, donde llevaron a cabo acciones para garantizar la integridad de las personas del lugar.

En el sitio fueron detenidos dos hombres en portación de un arma de fuego calibre .45 milímetros, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

En situaciones de urgencia, llame de manera inmediata al 911 emergencias o al 089 denuncia anónima, el personal de la SSP está siempre listo para ayudarle.