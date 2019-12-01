Operación Apatzingán: Aprehenden a dos en posesión de arma de fuego

Operación Apatzingán: Aprehenden a dos en posesión de arma de fuego
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 14:40:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 15 de septiembre 2025.- Como resultado de una denuncia que alertó sobre un intento de asalto en una gasolinera en el municipio de Apatzingán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvieron a dos presuntos involucrados en portación de un arma de fuego. 

Al recibir el reporte, los efectivos de la Guardia Civil se movilizaron al inmueble ubicado en la colonia Buenos Aires de esta demarcación, donde llevaron a cabo acciones para garantizar la integridad de las personas del lugar. 

En el sitio fueron detenidos dos hombres en portación de un arma de fuego calibre .45 milímetros, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. 

En situaciones de urgencia, llame de manera inmediata al 911 emergencias o al 089 denuncia anónima, el personal de la SSP está siempre listo para ayudarle.

Noventa Grados
Más información de la categoria
De la tragedia al arresto: capturan en Michoacán al conductor del camión arrollado por tren en Atlacomulco
Este fin de semana se registraron 5 asesinatos en Colima; hay una mujer entre las víctimas
La tragedia no da tregua: familiares de desaparecidos toman de nuevo la carretera Los Reyes-Zamora
"Detención absurda": Alcalde de Jiquilpan niega acusaciones contra su secretario, policías cuentan con acreditación y patrulla no es apócrifa 
Más información de la categoria
Ataque armado en evento público deja al menos 6 muertos y 9 heridos, en Chihuahua
Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Comentarios