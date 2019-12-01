Ataque armado en evento público deja al menos 6 muertos y 9 heridos, en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 14:40:30

Gran Morelos, Chihuahua, a 15 de septiembre 2025.- Al menos seis personas perdieron la vida y nueve más resultaron heridas en un ataque armado durante un evento público en el municipio de Gran Morelos, Chihuahua.

De acuerdo con la Fiscalía de Distrito Zona Centro, cinco hombres perdieron la vida sobre la calle Bonifacia Miramontes, mientras que la sexta víctima mortal falleció mientras recibía atención médica en un hospital.

En cuanto a los heridos, las autoridades informaron que se trata de cinco mujeres y cuatro hombres, entre los que se encuentra un oficial de la Policía Municipal de Gran Morelos.

En la escena, fue asegurado un vehículo tipo pick up marca Chevrolet, línea Tahoe, color negro, así como 8 casquillos calibre 223. 7 casquillos calibre .9mm, 6 cartuchos calibre .9mm, 17 cartuchos de calibre .223, y un arma Colt calibre 38 Súper, señalaron los agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, así como para su identificación oficial.

Al corte de esta edición no se ha informado sobre la detención de los culpables de la masacre.