Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 10:19:49

Mazatlán, Sinaloa, a 15 de septiembre 2025.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguró un total de 1.5 toneladas de un estupefaciente sintético en polvo ocultas en un tractocamión, en el puerto de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado oficial, los efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán inspeccionaron la unidad pesada con equipo de rayos “X” y con apoyo de tres binomios caninos.

Durante la revisión en la terminal de Transbordadores del puerto detectaron un doble fondo donde se encontraron 494 paquetes y seis bolsas que contenían una sustancia con las características de la metanfetamina, con un peso aproximado de 1.5 toneladas.

En la nota de prensa, las autoridades federales indicaron que el aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 426 millones 496 mil pesos.

“Además, se evitó que más de 1.5 millones de dosis llegaran a manos de los jóvenes”, se destacó en el boletín.