Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán

Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:46:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puebla, Puebla, a 15 de septiembre 2025.- El cuerpo sin vida de una persona fue abandonado junto a un mensaje amenazante en una de las zonas con mayor afluencia turística en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos fueron dejados con una caja y una lengua, en el Puente de Analco, uno de los lugares y barrios de mayor tradición turística.

Según testigos, varios sujetos encapuchados tiraron el cadáver  y el mensaje firmado por La Familia Michoacana.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Puebla y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) quienes acordonaron el lugar y solicitaron la presencia de los especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe mencionar que, el pasado fin de semana se registró una ola de violencia en dicha entidad, la cual dejó al menos cuatro asesinatos, entre ellos un bebé de un mes de nacido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Querétaro sin registro de pacientes con sintomatología leve de COVID-19
Fiesta de 15 años termina con una persona herida con arma blanca, en Durango
Recuperan autoridades en enfrentamiento 5 vehículos que fueron robados de agencia en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un adolescente en la comunidad de Ojo de Agua de Bucio de Zinapécuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red delincuencial en Paraguay
Comentarios