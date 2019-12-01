Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:46:44

Puebla, Puebla, a 15 de septiembre 2025.- El cuerpo sin vida de una persona fue abandonado junto a un mensaje amenazante en una de las zonas con mayor afluencia turística en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, los restos fueron dejados con una caja y una lengua, en el Puente de Analco, uno de los lugares y barrios de mayor tradición turística.

Según testigos, varios sujetos encapuchados tiraron el cadáver y el mensaje firmado por La Familia Michoacana.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Puebla y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) quienes acordonaron el lugar y solicitaron la presencia de los especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cabe mencionar que, el pasado fin de semana se registró una ola de violencia en dicha entidad, la cual dejó al menos cuatro asesinatos, entre ellos un bebé de un mes de nacido.