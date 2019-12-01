PAZ Michoacán no descarta competir en Penjamillo, pero priorizará la seguridad de sus aspirantes

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 16:05:34

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2026.- Penjamillo es uno de los municipios donde PAZ Michoacán mantiene reservas para postular una candidatura en 2027, debido a los antecedentes de violencia política, afirmó la presidenta estatal del partido, Luz María García García.

La dirigente señaló que hay personas interesadas en competir, pero advirtió que el partido no impulsará una candidatura si considera que puede poner en peligro a quien la encabece.

“Ahí como que nos da miedito por la inseguridad, pero tampoco lo descartamos. Si hay un buen perfil y quiere trabajar, adelante, pero no queremos arriesgar a nadie”, declaró en entrevista .

García García recordó que como Partido Encuentro Solidario, hace 5 años ganaron el municipio de Penjamillo, pero posteriormente se registraron incidentes de inseguridad .

Fue en el año 2021 que Gilberto Mejía Salgado, ganó la elección municipal como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES). El 29 de junio de ese año fue privado de la libertad cuando se disponía a abrir su negocio en el centro de Penjamillo. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Tras su desaparición, Xóchitl Kareli del Río Carranza asumió como presidenta municipal sustituta. Dejó el cargo en noviembre de 2022 por motivos de seguridad, argumentó amenazas d emuerte. Ese mismo mes, el Congreso de Michoacán tomó protesta a un Consejo Municipal Ciudadano para hacerse cargo de la administración.

La presidenta de PAZ Michoacán y ex diputada local, aseguró que el partido mantiene presencia y militancia en Penjamillo, y que ya trabaja con personas interesadas en participar. También afirmó que tienen estructura en Uruapan y que buscan cubrir ese municipio en el proceso electoral.