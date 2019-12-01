Pátzcuaro reunirá a más de 120 expositores en el Festival del Café, Chocolate y Vino

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- Pátzcuaro recibirá la séptima edición del Festival del Café, Chocolate y Vino el 14 y 15 de noviembre. El evento mostrará la gastronomía, los sabores y las experiencias en torno al café, el chocolate y el vino. Se proyecta una afluencia de más de 30 mil personas, así como una derrama económica superior a los 10 millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En representación del secretario de Turismo, Roberto Monroy García, la directora de Desarrollo de Empresas Turísticas, Rosalba Oregel Cárdenas, señaló que este encuentro es una oportunidad para disfrutar de la riqueza gastronómica del estado, al tiempo que se impulsa la actividad comercial y turística del Pueblo Mágico. Para esta edición se contempla la participación de más de 120 expositores y más de 30 casas vinícolas en la plaza Don Vasco de Quiroga.

Por su parte, el director del Festival del Café, Chocolate y Vino, Raúl Ceniceros, señaló que entre las experiencias que formarán parte de la programación destaca la cena temática “Entre vinos y leyendas”, que tendrá como escenario el lago de Pátzcuaro, particularmente el muelle de San Pedrito, donde las y los asistentes podrán disfrutar de una propuesta gastronómica a bordo de las embarcaciones turísticas, acompañados por el paisaje de este emblemático destino michoacano.

Asimismo, la directora de Comercialización de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Morelia Guadalupe Fuentes Peña, subrayó que el festival también ofrecerá catas y experiencias relacionadas con cafés, vinos, chocolates, pan de masa madre, nieves, mieles y quesos, en una propuesta que busca acercar a visitantes y habitantes a productos, sabores y tradiciones de distintas regiones.

Para obtener más información sobre la programación y costos de acceso, las personas interesadas pueden consultar el portal https://festivaldelcafechocolateyvino.com.