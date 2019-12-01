Pátzcuaro prevé una derrama económica de 250 mdp por Noche de Muertos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 13:56:54

Morelia, Michoacán, 24 de octubre de 2026.— El Ayuntamiento de Pátzcuaro prevé recibir a más de 350 mil visitantes durante las celebraciones de Noche de Muertos y alcanzar una derrama económica superior a los 250 millones de pesos, informó el presidente municipal, Julio Alberto Arreola Vázquez.

El alcalde dijo que espera superar las cifras del año pasado y anticipó una mayor afluencia durante toda la semana, no solo en los días de mayor actividad, el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre.

“Yo sí preveo un incremento de visitantes, no nomás en las fechas pico, sino también durante esta semana. Pienso que vamos a tener presencia de turistas en toda la semana y que eso incremente el número de visitantes y también la derrama económica”, comentó.

Como parte de los preparativos, comenzó la instalación de los puestos y la llegada de artesanas y artesanos. Arreola Vázquez señaló que el municipio también puso en marcha un operativo de seguridad para acompañar las actividades y la llegada de visitantes.

El dispositivo contempla más de 600 elementos de corporaciones estatales, federales y municipales, incluidos agentes de la Fiscalía, la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército, así como personal de Protección Civil. También se realizarán recorridos en el lago de Pátzcuaro.

El alcalde dijo que las autoridades revisan las embarcaciones que prestan servicio en el lago para verificar que cuenten con seguro de vida y cumplan con las medidas correspondientes.

Arreola Vázquez afirmó que el objetivo es recibir a turistas durante toda la semana y concluir las celebraciones con saldo blanco. Además, mencionó que esperan visitantes de distintos lugares, incluidos turistas de Asia, a partir de la promoción realizada para la temporada.