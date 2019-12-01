Paseos Perrones Blvd invita a celebrar su segundo aniversario con eventos perrunos y colecta en beneficio de refugios animalistas

Morelia, Michoacán, a 7 de agosto de 2025.- El grupo de convivencia canina Paseos Perrones Boulevard cumple dos años de haberse formado y planea celebrarlo con una caminata canina nocturna y una colecta en beneficio de Ghapad y Animal Siempre Fiel, dos refugios de la ciudad de Morelia que rescatan perros y gatos de las calles.

Como actividades del segundo aniversario se hará una Caminata Nocturna Neón el 30 de agosto, saliendo del área verde del ancla en el Boulevard García de León, a las 7 de la noche.

Así mismo, la actividad estrella es una colecta para beneficio de Ghapad y Animal Siempre Fiel, dos refugios de perros y gatos que hacen una labor social muy importante en la ciudad. Se está recolectando alimento para todos los tamaños y etapas, cobijas, accesorios, cajas transportadoras, medicamentos sellados, productos de limpieza y productos de mantenimiento como malla, lonas o herramientas, entre otros. Los centros de acopio son la Estética Alexander, en la Paloma; la Estética Canina y Felina Dodi y Ducky, en la Nueva Chapultepec; las dos caminatas caninas de aniversario y martes y viernes en la noche en la jaula de juego canino frente a Ponte tus Moños, en el Blvd García de León. Todo lo recaudado se entregará el 31 de agosto a los refugios mencionados.

Paseos Perrones es un grupo de convivencia con más de 200 personas miembros y más de 80 perritos en activo que participan en reuniones semanales, paseos y eventos especiales. El objetivo del grupo es que las mascotas tengan un espacio de convivencia seguro y que fomente el bienestar animal. Se inició con unos cuantos perritos y sus humanos que salían a pasear al Boulevard García de León y que poco a poco fue creciendo hasta ser la agrupación canina más grande del estado.

Los donativos se estarán recibiendo hasta el 30 de agosto en cualquiera de los puntos antes mencionados.

Para mayores informes pueden estar atentos a las redes sociales de Paseos Perrones Blvd, en Instagram y TikTok