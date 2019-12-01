Pasarela de Sheinbaum en Michoacán, una nueva burla para michoacanos: PAN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 18:56:37

Morelia, Michoacán, a 6 de Febrero del 2026.- La pasarela política de Claudia Sheinbaum por Michoacán es una nueva burla para las y los ciudadanos, toda vez que no trajo buenas noticias para el estado y solo presentó un “refrito” de los pocos resultados del Plan Michoacán.

Así lo advirtió Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien lamentó que desde la Secretaría del Bienestar y “call centers” se haya presionado a beneficiaros de los programas sociales para buscar llenar un evento de Sheinbaum, en el estadio Venustiano Carranza.

“Es inaceptable que la visita de Sheinbaum solo sirva como una pasarela política más, aprovechándose de beneficiaros de los programas sociales que fueron usados como ‘acarreados del bienestar” para intentar llenar un evento en el estadio Venustiano Carranza”, dijo Quintana Martínez.

El Jefe Estatal del PAN exigió que el Plan Michoacán sea evaluado, ante el aumento de asesinatos, con el sello de la delincuencia organizada, en municipios como Uruapan y Apatzingán, donde supuestamente fueron desplegados miles de policías y soldados.

“El Plan Michoacán ha quedado a deber y tiene que ser evaluado de forma inmediata, es inaudito que la delincuencia continúe operando en la impunidad y derramando sangre de decenas de michoacanos”, aseguró Carlos Quintana.