Partidos políticos y ciudadanos, víctimas de Autoridad Electoral incapaz: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 30 de abril de 2024. “La esencia del Instituto Electoral es salvaguardar el proceso electoral, no exponer las preferencias de cada persona, así que yo creo que estamos siendo víctimas los partidos políticos y los ciudadanos para no poder ejercer sus derechos políticos ante la incapacidad del Instituto Electoral que, con este tipo de acciones busca desviar la atención de su incapacidad manifiesta”, aseveró el presidente del PRI Michoacán, Memo Valencia, al destacar la intromisión del crimen organizado en las campañas electorales.

El dirigente estatal señaló que debería haber acciones afirmativas en materia de seguridad, porque de lo contrario, hay municipios donde el proceso será meramente testimonial.

“Si no hay proceso electoral, a final de cuentas en municipios como Morelos será testimonial el proceso, porque la delincuencia ya decidió y en varios municipios más también la delincuencia ya decidió y se van a ir bajando los candidatos y hoy estamos hablando de este tipo de temas cuando lo esencial debería ser cuestionar al Instituto Electoral qué ha hecho”, comentó.

En ese sentido, destacó el caso de Villa Morelos, que pese a ser un municipio muy competitivo, ningún partido registró algún candidato o candidata, debido al miedo y violencia que impera en la zona.

“Es injusto que, por la violencia y por la delincuencia no podamos registrar candidatos en un municipio y que el Instituto Electoral no haga nada. ¿Dónde está el Instituto Electoral?, ¿por qué no le exige a la Fiscalía ir por los delincuentes?, ¿por qué no le exige la Fiscalía General de la República que vaya por los delincuentes?, cuestionó.

Memo Valencia, acompañado de la secretaria general, Xóchitl Ruiz, recordó que la semana pasada participó en una Mesa de Seguridad, en la que estuvo presente el comandante de la Región Militar y que nunca escuchó ni al INE ni al IEM exigir que metieran a la cárcel a los delincuentes que están amenazando a las y los candidatos, que se renunciaron a su candidatura, tal y como ocurrió en Zacapu.

“Tienen que poner que es por cuestiones de salud, no van a poner que renuncian por amenazas del crimen organizado, solo que ser alérgico a las balas cuente, porque bueno, si es así, soy alérgico a las balas y también si recibimos una amenaza, vamos a renunciar por ese tipo de alergia”, dijo.

El dirigente priista urgió a legislar en la materia para que el Instituto Electoral deje de ser omiso en algo que es su responsabilidad, porque no solo deben fiscalizar a los partidos u organizar elecciones.

“Sé que varios de mis compañeros están en riesgo, sin embargo, no quieren un protocolo de seguridad porque sienten que es exponer a su familia, exponer su vida y que los delincuentes lo vean como un desafío”, expuso.

Además, lamentó que el gobernador genere la narrativa de que todo está bien, aunque dijo, tiene la obligación de hacerlo porque de lo contrario, sería reconocer su incapacidad para gobernar, indicó.

Al respecto, el secretario de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional, Bismarck Izquierdo Rodríguez, sostuvo que no es un insulto o calificativo, sino la realidad, la cual se opone al discurso del gobierno.

“Más de 500 homicidios dolosos en lo que va del año, más de 114 homicidios dolosos en abril, 4 homicidios diarios en Michoacán es superior a una pandemia o a una crisis de salud. No es una narrativa, no es un insulto, no es un calificativo, es la realidad, el discurso es de ellos, la realidad se opone al discurso de ellos, es lo que vivimos todos los días en Michoacán”, finalizó.

En la rueda de prensa también estuvo presente el secretario de Cultura del Comité Directivo Estatal, Merced Orrostieta Aguirre.