Partidos deben tener dignidad y confiar en sus propios cuadros: Baltazar Gaona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 12:09:05

Morelia, Michoacán, a 9 de julio de 2026.- El diputado local Baltazar Gaona García criticó las ofertas que dirigentes del PRI y Movimiento Ciudadano han realizado a integrantes del Movimiento del Sombrero para que encabecen candidaturas bajo las siglas de esos partidos.

El legislador del Partido del Trabajo consideró que ambas fuerzas políticas deberían fortalecer a sus propios cuadros y respetar el trabajo de quienes durante años han construido una trayectoria al interior de sus organizaciones.

Gaona García agregó que el hecho de que el PRI y MC estén rogando a perfiles externos representa una falta de respeto a sus cuadros y a su militancia.

“Los partidos políticos deben respetar su propia identidad, su vida interna y, principalmente, a su militancia. Me pregunto si en el PRI o en Movimiento Ciudadano no existen perfiles con la capacidad y los conocimientos necesarios para encabezar sus propios proyectos”, expresó.

El diputado señaló que recurrir constantemente a figuras externas refleja la falta de confianza de las dirigencias partidistas en sus propios militantes, quienes legítimamente aspiran a participar y representar a sus institutos políticos en los procesos electorales.

“Los partidos deben tener dignidad y confiar en su gente, no buscar desesperadamente a alguien externo para que les haga el favor de salvarlos. Quienes han trabajado y defendido durante años las siglas de un partido merecen respeto y oportunidades”, afirmó.

Finalmente, Baltazar Gaona sostuvo que las decisiones políticas rumbo al próximo proceso electoral deberán partir de la congruencia y el respeto a las identidades partidistas. Señaló que las alianzas o los acercamientos coyunturales no garantizan acuerdos políticos ni candidaturas.