Participan más de 2 mil motociclistas en la Segunda Rodada de Motociclismo en San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, a 6 de julio de 2025.- Poco más de 2 mil motociclistas de diferentes grupos y asociaciones de Querétaro se reunieron en las instalaciones de la 17 Zona Militar para participar en la segunda rodada de motociclismo que se realizó hacia la Ex Hacienda La llave, en San Juan del Río, actualmente sede del séptimo Regimiento Mecanizado.

Poco a poco fueron llegando las unidades, las cuales se distinguieron por sus colores, cascos y aditamentos que los hacía lucir como uno auténticos expertos en dos, tres y hasta cuatro ruedas y lo que antes era una actividad “exclusiva” de los hombres, las mujeres demostraron ser también unas diestras en el volante.

El rugir de los motores se fue intensificando con la llegada de cada uno de los participantes, hubo quien iba solo, otros con su pareja de vida e incluso hubo quienes modificaron sus motos para poder llevar no solo a la esposa, sino también a los hijos.

Esta actividad familiar y recreativa que organizó la 17 Zona Militar tuvo como objetivo la convivencia entre civiles y autoridades militares, aseguró José Ramón Pereira Hernández, comandante interino del Cuarto Regimiento Blindado de Querétaro, quien les dirigió unas palabras antes del arranque de salida.

Refirió que los motociclistas se reunieron bajo un mismo estandarte: el del honor, la disciplina y lealtad en la que las Fuerzas Armadas extienden su mano fraterna a las y los compañeros de ruta recordando lo más importante que es tener presente los valores que los unen siempre que son el respeto, el valor y la unidad y es lo que los impulsa a recorrer caminos juntos.

“Cada viaje es una aventura, cada curva un desafío, cada paisaje una foto que queda grabada en la memoria; un motociclista no busca caminos fáciles sino rutas que lo reten, que cuente historias en cada viaje, en cada rodada haya una aventura y en cada compañero de viaje un hermano”.

Ser motociclista, dijo, es levantarse con el sonido del motor en el corazón, es respetar la ruta, respetar al prójimo, sentir el sol, la lluvia y la vida misma sin filtros, es saber que lo importante no es solo llegar, sino disfrutar el camino.

“Rodar en moto no es solo recorrer caminos, es una declaración de libertad, cada kilómetro, cada carrera y cada paisaje es un acto de liberación contra lo ordinario, una afirmación para vivir intensamente el clima como aliado y un punco como destino”.

En esta actividad, aclaró, no solo se encienden motores, también se enciende el espíritu de hermandad de uno a cada uno de los biker de esta rodada, no solo es un trayecto sobre el asfalto, es un símbolo de unidad y compromiso mutuo en el que siempre se extenderá la mano recordando que a nadie se deja atrás.

“El Ejército Mexicano reconoce la fuerza de esta comunidad que más allá del motor y asfalto construyen solidaridad y respeto por la vida y amor por la patria; que este recorrido no solo se aun recorrido más, sino sea una muestra de unión entre civiles y militares que en cada curva y destino llevemos el ejemplo de hermandad y compromiso que hoy aquí celebramos”.

“Deseando cada kilómetro recorrido sea un testimonio de compañerismo, que los distingue aspirando a que ésta rodada sea segura, fraterna y llena de orgullo recordando que es de suma importancia se lleve de manera ordenada y respetando las reglas de seguridad y usando el equipo de protección personal y controlando la velocidad de las máquinas”.

Tras 80 kilómetros de recorrido los bikers, quienes pasaron por Bernardo Quintana, Acueducto, La cañada, Aeropuerto y Tequisquiapan, llegaron a la Ex Hacienda La Llave en la cual se disfrutó del paseo dominical en el Séptimo Regimiento Mecanizado en donde se disfrutó de la exhibición de vehículos militares, música en vivo, zona gastronómica, artesanías y actividades para toda la familia.

Esta experiencia fue única porque la cultura, la historia y el motociclismo unió a grandes expertos y a uno que otro que apenas inicia en esta actividad en la que prevalece la hermandad y donde nunca se deja a nadie atrás.