Participación de directivos, clave en preinscripciones: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- Con el propósito de fortalecer la organización escolar y asegurar el ingreso de las niñas y niños a las aulas, la secretaria de Educación, Gaby Molina, convocó a las y los directivos de educación básica a realizar la configuración de la plataforma de preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027.

Esta labor administrativa permite determinar con precisión la disponibilidad de espacios en cada plantel, priorizando siempre el bienestar de la comunidad y el derecho a la educación en el estado. El ciclo escolar pasado fueron más de 334 mil los registros de nuevo ingreso. En la primera semana de este periodo ya van casi 40 mil citas generadas.

La titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE) señaló que la herramienta digital consolida la transformación tecnológica en los trámites escolares para evitar largas filas fuera de las instituciones. Asimismo, explicó que este proceso facilita la planeación educativa y permite que las familias realicen su solicitud de manera ordenada.

Para dar cumplimiento a esta etapa, las y los directivos deben ingresar al Sistema Integral de la https://dti.see.michoacan.gob.mx/, con su usuario y contraseña institucional para después, en el apartado de Matrícula, ingresar el número de espacios disponibles y las fechas en las que recibirán la documentación. Esta configuración es el paso fundamental para que el sistema de citas funcione correctamente durante todo el periodo de generación de citas.

La participación de las autoridades escolares en la plataforma garantiza que los padres y madres de familia accedan a un proceso transparente y eficiente. Posteriormente, la entrega física de la documentación en los planteles de preescolar, primaria y secundaria se realizará conforme a la cita obtenida previamente por los tutores.

Finalmente, Gaby Molina puntualizó que la coordinación entre directivos y la autoridad central resulta clave para que el próximo ciclo escolar inicie con orden y total cobertura en beneficio de la niñez michoacana. Padres y madres de familia pueden realizar su registro en la liga: https://dti.see.michoacan.gob.mx/sistema-integral-see/preinscripciones.