Los Reyes, Mich., viernes 20 de noviembre 2026.- Al considerar que la soberanía nacional no se hereda para contemplarla, sino que se ejerce y se defiende todos los días, el diputado local Octavio Ocampo, participó como orador oficial de la conmemoración cívica del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el municipio de Los Reyes.

De frente a la ciudadanía y acompañado por el presidente municipal Humberto Jiménez, el legislador reconoció que a 116 años de aquel levantamiento, los ideales revolucionarios no deben quedarse en discursos, sino que la demanda de justicia social, debe expresarse en más oportunidades educativas; en mejores servicios de salud; en empleos dignos; en mayor infraestructura y en gobiernos que respondan a las necesidades de la población.

"La Revolución fue el encuentro de distintas causas sociales que modificaron el rumbo de nuestra nación. Su trascendencia, quedó plasmada en nuestra Constitución y hoy su legado forma parte de la identidad nacional, la educación pública, así como la propiedad de la nación sobre sus tierras y recursos", expuso.

Además, aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo realizado por el presidente municipal Humberto Jiménez, quien con inversión y trabajo, ha impulsado mejor infraestructura, apoyos al deporte y a la salud, así como servicios públicos que generan condiciones para que el municipio siga avanzando.

"La Revolución fue un movimiento integrado por mujeres y hombres de distintas regiones, con aspiraciones y demandas que coincidían en la exigencia fundamental de construir un país más justo. Por ello, su legado debe unirnos y conminarnos a trabajar por un país en donde la justicia no sea una aspiración, sino una realidad cotidiana", consignó.

Por último, Octavio Ocampo aseguró que la grandeza de México no está sólo en sus historias, héroes o monumentos, sino está viva en su gente, en su capacidad de levantarse ante la adversidad y de trabajar unida para construir un mejor futuro.