Participa la FGE de Michoacán en foro sobre la prevención de la extorsión

Morelia, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- La prevención de la extorsión y el impulso a la denuncia ciudadana fueron los ejes centrales de un foro en el que participó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro-México A.C., como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la entidad.

Durante el encuentro, representantes de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión compartieron información clave sobre este delito, destacando sus formas más comunes y las estrategias implementadas para enfrentarlo. El director de investigación del delito de extorsión, Julio César Estrella Cuevas, presentó una ponencia enfocada en el marco legal, los mecanismos de denuncia y la atención integral a las víctimas.

El especialista explicó que la extorsión puede manifestarse de distintas maneras, entre ellas llamadas telefónicas fraudulentas, secuestros virtuales, amenazas directas y engaños a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. Señaló que, en la mayoría de los casos, los delincuentes recurren a tácticas como la intimidación y la manipulación emocional para presionar a las personas y obtener dinero de forma ilícita.

Asimismo, se enfatizó la importancia de la prevención mediante acciones sencillas pero efectivas, como conservar la calma ante situaciones sospechosas, no compartir información personal con desconocidos, verificar la autenticidad de cualquier amenaza y acudir de inmediato a las autoridades para denunciar.

En el foro también se dieron a conocer los procedimientos para presentar denuncias, así como los servicios de acompañamiento que ofrece la Fiscalía, los cuales incluyen orientación, seguimiento puntual de los casos y apoyo integral a quienes resulten afectados.

