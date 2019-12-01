Participa Julio César Conejo Alejos en Foro Ciudadano “Transforma tu Fiscalía"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 17:42:26

La Piedad, Michoacán, a 25 de octubre 2025.- El Presidente en Movimiento de Morelos, Julio César Conejo Alejos, participó en el Foro Ciudadano “Transforma tu Fiscalía” para la construcción del Plan de Persecución de Delitos, realizado en la región de La Piedad en donde hizo distintas propuestas.

El encuentro, encabezado por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, reunió a autoridades municipales, representantes sociales y de seguridad pública, con el objetivo de diseñar estrategias más efectivas en la prevención del delito y la violencia cibernética, un fenómeno que ha incrementado en todo el país.

Durante su participación, el alcalde Julio Cesar Conejo Alejos destacó la importancia de la coordinación entre autoridades estatales y municipales, así como de la participación ciudadana para frenar este tipo de conductas que ponen en riesgo el bienestar de las familias.

“Hoy la prevención debe ser una tarea conjunta. Una simple llamada, un mensaje o un clic pueden cambiar la vida de una persona. Por eso, es indispensable que sigamos trabajando de manera coordinada en acciones que fortalezcan la seguridad y la confianza de los ciudadanos”, expresó.

En ese sentido, Julio César Conejo Alejos solicitó al Fiscal General del Estado la implementación de capacitaciones a través de foros municipales y regionales, donde los habitantes de Morelos puedan recibir información y herramientas para prevenir los delitos cibernéticos, así como para reconocer y denunciar de manera oportuna cualquier intento de fraude o extorsión digital.

El edil subrayó que el municipio ha sido víctima de este tipo de delitos, lo que ha generado la necesidad de reforzar la cultura de la denuncia y fomentar el uso responsable de las tecnologías de la información, especialmente entre jóvenes y adultos mayores.

“En Morelos creemos que la seguridad se construye con prevención, educación y compromiso. Por ello, seguiremos impulsando espacios de diálogo y capacitación que permitan a nuestra gente vivir con tranquilidad”, añadió.

Finalmente, el alcalde manifestó la apertura de su administración para trabajar en colaboración entre los distintos niveles de gobierno para garantizar un municipio más seguro y participativo.