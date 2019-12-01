Participa gobernador de Querétaro en foro para impulsar inversión hotelera, cultural y de negocios

Madrid, España, 20 de enero del 2026.- Como parte de su gira de trabajo por Madrid, España, el gobernador, Mauricio Kuri González, participó en el Foro Santander, un encuentro estratégico global que se realiza en el marco de FITUR y que reúne a líderes del sector turístico, empresarios y autoridades internacionales, con el objetivo de construir alianzas, impulsar inversiones y trazar nuevas rutas de crecimiento.

Durante su intervención, el Gobernador reiteró el compromiso de Querétaro con un modelo de desarrollo turístico competitivo, sostenible y con una visión internacional, que genere confianza para la inversión y consolide al estado como un destino atractivo para el desarrollo hotelero, cultural y de negocios. En este contexto, destacó las ventajas competitivas de la entidad, como su estabilidad, conectividad y talento, así como el reconocimiento otorgado por el World Justice Project, que posiciona a Querétaro como referente en certeza jurídica, un elemento clave para acompañar y fortalecer las inversiones.

“Querétaro es un estado con estabilidad, conectividad, talento y una clara vocación turística; venimos a construir alianzas de largo plazo y a mostrar que en Querétaro hay condiciones reales para invertir, crecer y generar valor compartido”, manifestó.

Con la participación en este ejercicio, la entidad fortalece su posicionamiento internacional y consolida su estrategia de atracción de inversiones en el sector turístico y de negocios. Es de destacar que la entidad reforzó su presencia en el mercado europeo con productos turísticos atractivos e innovadores como el Camino Iniciático de Santiago, así como el turismo wellness, gastronómico, enoturístico y cultural, con lo que avanza en la consolidación de una estrategia internacional.

En este foro participaron también el copresidente del Grupo Barceló, Simón Pedro; el director general de Grupo Diestra, Jorge Paoli; la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelzo, así como el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.