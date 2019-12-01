Participa Fiscal Estatal Anticorrupción en foro “Mujeres y Corrupción: Reflexiones sobre su Impacto Diferenciado”*

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 19:03:24

Morelia, Michoacán, 3 de marzo de 2026.- La Fiscal Estatal Anticorrupción, Marisol Sánchez Zamudio, participó en el foro “Mujeres y Corrupción: Reflexiones sobre su Impacto Diferenciado”, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, espacio orientado al análisis del impacto de la corrupción desde una perspectiva de género, ello en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Sobre él particular se informó que durante su intervención, la Fiscal destacó la importancia de generar espacios de reflexión que permitan visibilizar las problemáticas que enfrentan las mujeres, particularmente aquellas relacionadas con el abuso de poder y las prácticas de corrupción.

Señaló que, si bien la corrupción suele asociarse con la pérdida de recursos públicos o el debilitamiento institucional, pocas veces se analiza cómo este fenómeno impacta de manera diferenciada a las mujeres, al profundizar desigualdades y limitar el ejercicio pleno de sus derechos.

“La corrupción no es neutra. Cuando los derechos dejan de ser universales y dependen de favores o influencias, las mujeres enfrentan barreras adicionales”, expresó.

Asimismo, enfatizó que prácticas como la sextorsión —en la que se condiciona un trámite, empleo o beneficio a cambio de favores sexuales— constituyen una forma grave de corrupción al vincularse con la violencia de género y vulnerar la dignidad y autonomía de las mujeres, fenómeno reconocido por organismos internacionales como una modalidad de corrupción basada en género.

La Fiscal destacó la necesidad de fortalecer las estrategias anticorrupción mediante la incorporación de la perspectiva de género, impulsando acciones orientadas a visibilizar estas conductas, fortalecer mecanismos de denuncia seguros y confidenciales, capacitar a las y los servidores públicos, así como promover la participación de mujeres en espacios de control y vigilancia institucional.

Finalmente, reiteró que el combate a la corrupción debe asumirse como una agenda de derechos humanos, igualdad y justicia social, que contribuya a consolidar instituciones más íntegras y entornos libres de violencia y discriminación para las mujeres.