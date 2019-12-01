Participa Brissa Arroyo en Conferencia sobre mujeres de América Latina y el Caribe

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo, participó en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, evento que se desarrolló en Palacio Nacional y que fue inaugurado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, resaltó la importancia de esta Conferencia en donde se debate el progreso de la participación de las mujeres y los desafíos que aún se enfrentan en América Latina.

“El México de hoy se construye con la presencia y liderazgo legítimo de las mujeres, sin embargo es importante reforzar las acciones hasta alcanzar realmente la igualdad sustantiva en cada una de las regiones. Porque no existe democracia plena ni desarrollo igualitario sin la real participación de la mujer”, expresó Arroyo Martínez.

La Legisladora local compartió que es realmente motivador escuchar tantas voces femeninas de América Latina y compartir espacios con mujeres lideresas y que son ejemplo para las generaciones que vienen atrás.

La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano que depende de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y se debaten temas como las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género, además, de que se emiten recomendaciones para alcanzar esa igualdad y los derechos humanos.

Esta cumbre se realiza en el marco del 50 aniversario de la Primera Conferencia Mundial sobre las Mujeres; en los últimos 48 años los Estados integrantes de CEPAL han realizado 15 reuniones de la Conferencia Regional.

Durante la ceremonia de inauguración que se realizó en Palacio Nacional, se contó también con la presencia de Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Sima Bahous, Directora Ejecutiva de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, y Citlalli Hernández , Secretaria de las Mujeres de México, legisladoras y lideresas del país.