Parque Bicentenario lanza paquetes vacacionales y ampliará horarios durante el verano

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 16:26:25

Querétaro, Qro., 10 de julio de 2026.- El directo del parque Bicentenario del municipio de Querétaro, Juan Pablo Cardenas Palacios informó que con motivo del periodo vacacional de verano, se implantarán paquetes para los visitantes, además que ampliará su horario para abrir los sábados y domingo.

Detalló que la temporada alta de verano, que se desarrollará del 17 de julio al 30 de agosto, periodo en el que el parque abrirá de 10:00 a 18:00 horas; durante la primera semana operará de viernes a domingo y, posteriormente, de jueves a domingo.

“El parque acuático abrirá únicamente sábados y domingos, mientras que estarán disponibles las 27 atracciones, entre ellas la montaña rusa, el barco pirata, el tren y la casona del terror, sujetas únicamente a mantenimientos preventivos cuando sea necesario”, dijo.

Recordó que el año pasado, durante este periodo vacacional, el parque recibió alrededor de 25 mil visitantes y para este año esperan superar los 30 mil asistentes.

“En semanas ordinarias, el parque pasó de recibir aproximadamente mil 500 personas a más de dos mil visitantes, comportamiento que también se refleja en un aumento cercano al 30 por ciento en los ingresos, que anteriormente rondaban un millón de pesos mensuales, dependiendo de la temporada y de los eventos realizados”.

Puntualizó que para estas acciones se ofrecen paquetes de 250 pesos, con acceso ilimitado a todas las atracciones mecánicas, y de 300 pesos, que incluye además el parque acuático; además su acceso general se mantiene en 65 pesos por persona.

Recordó que, se registró un incremento del 30 por ciento en visitantes e ingresos tras la reactivación de atracciones como la montaña rusa y el barco pirata; y adelantó que para finales de septiembre esperan que el parque funcione al 100 por ciento con la reapertura del Circuito Extremo, integrado por tirolesas y muro de escalar.