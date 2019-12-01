Parque Bicentenario de Querétaro volverá a ser sede del Festival de Comunidades Extranjeras

Parque Bicentenario de Querétaro volverá a ser sede del Festival de Comunidades Extranjeras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 20:36:19
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Querétaro, Querétaro, a 19 de marzo de 2026.- El director del Parque Bicentenario, Juan Pablo Cárdenas Palacios, anunció que el recinto volverá a ser sede del Festival de Comunidades Extranjeras, evento que ha incrementado la afluencia de visitantes y que se ha consolidado como un referente cultural en Querétaro.

Destacó que el parque se encuentra en óptimas condiciones gracias al mantenimiento constante y a las mejoras realizadas en diversas áreas. Subrayó que los costos de acceso y atracciones se mantienen sin cambios desde el inicio de la actual administración, lo que refleja el compromiso de cuidar la economía de las familias visitantes.

“El objetivo es que la gente disfrute de un espacio digno, accesible y seguro, donde puedan convivir y pasar un buen momento sin que represente una carga económica”.

El festival, que en ediciones anteriores ha sido un éxito, se suma a la oferta recreativa del parque y refuerza su papel como espacio de integración social y cultural en la zona de Santa Rosa Jáuregui.

Además, el festival atrae a comunidades extranjeras que participan con stands de gastronomía, cultura y artesanías.

En materia económica, la temporada alta de 2025 generó una derrama de aproximadamente 3 millones de pesos, recursos que se reinvierten en mantenimiento y mejoras. “La intención es que el parque sea autosustentable, que se mantenga en óptimas condiciones y que siga siendo un éxito sin depender de recursos externos”.

Aseguró que el parque cuenta con protocolos de seguridad y personal certificado, incluyendo salvavidas, paramédicos y ambulancias, lo que permitió que el año pasado no se registrara ningún incidente durante los eventos masivos.

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