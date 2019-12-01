Percance vehicular en la autopista Siglo XXI, deja un motociclista sin vida a la altura del municipio de Taretan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 20:02:54

Taretan, Michoacán, a 19 de marzo de 2026.- Un saldo de un motociclista muero, fue el que dejó el choque entre este último y un vehículo, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 127+200 de la referida carretera, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Naciónal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes confirmaron la muerte del conductor de una motocicleta, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo mismo que fue trasladado al Semefo para los efectos de ley.