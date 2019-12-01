Parlamento Regional en Zitácuaro se realiza con éxito y amplia participación ciudadana: Xóchitl Ruíz González

Zitácuaro, Michoacán, a 17 de marzo del 2026.- “Escuchar a la ciudadanía es el primer paso para transformar nuestras instituciones y garantizar una verdadera protección de los derechos humanos”, afirmó la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, al destacar el éxito del Parlamento Regional realizado en la región de Zitácuaro.

Con una destacada asistencia y la participación activa de representantes de diversos sectores sociales, se llevó a cabo con éxito el Parlamento Regional en la región de Zitácuaro, aseguró.

Este ejercicio de diálogo abierto permitió escuchar de manera directa las voces, inquietudes y propuestas de la ciudadanía en torno a temas prioritarios en materia de derechos humanos. Durante la jornada se desarrollaron mesas de trabajo en las que se abordaron asuntos como la diversidad sexual e identidad de género; la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género; así como los derechos de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, poniendo especial énfasis en la inclusión y la accesibilidad.

Asimismo, se analizaron problemáticas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de los retos que enfrentan los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. También se visibilizaron las condiciones de las personas en situación de movilidad humana, así como la protección de los derechos de víctimas, personas inculpadas y aquellas privadas de la libertad.

En este espacio plural se contó con la participación de Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, y de Esmeralda Guillermo Espinosa, coordinadora de la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana (Mazot), quienes aportaron su experiencia y perspectiva para enriquecer el análisis y la construcción de propuestas.

La diputada Xóchitl Ruíz González destacó que estos encuentros forman parte de una estrategia estatal impulsada de manera coordinada entre el Congreso de Michoacán, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno, con el propósito de recabar planteamientos ciudadanos que permitan avanzar hacia una reforma integral de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Subrayó que el objetivo es fortalecer a la CEDH, dotándola de mayor capacidad operativa y consolidando su autoridad moral, mediante la creación de unidades especializadas que atiendan de manera efectiva a los grupos en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, subrayó que los Parlamentos Regionales continuarán con el compromiso de escuchar directamente a la población en su territorio y construir, de la mano de la sociedad, un marco normativo más sólido, incluyente y acorde a las necesidades actuales en materia de derechos humanos.