Para reforzar la coordinación interinstitucional para la protección de niñas, niños y adolescentes, se reúne Fiscalía Michoacán con DIF

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 11:51:31
Morelia, Michoacán, 13 de febrero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la atención y protección de este sector en situación de vulnerabilidad,  la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género y en materia de Niñas, Niños y Adolescentes, sostuvo una reunión de trabajo con el Sistema DIF Michoacán.

Sobre el particular se informó que en el encuentro se acordó establecer un canal permanente de comunicación que permita garantizar la seguridad, el acceso a la justicia y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

La reunión fue encabezada por la Fiscal Especializada Lorena Bedolla Ponce, quien reiteró el compromiso institucional de brindar una atención digna, sensible y especializada a las víctimas, así como el respaldo del Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, para impulsar la creación de una Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes.

En el diálogo participaron la directora general del DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguiñiga, y la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Guadalupe Magdalena Solís Reyes, quienes coincidieron en la importancia de reforzar la coordinación interinstitucional bajo el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia.

