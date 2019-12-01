Para reducir la brecha digital, este 2026 BLOQUE ampliará su alcance y llevará programas de capacitación tecnológica a delegaciones y centros educativos

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- Durante 2025, el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE marcó un año histórico al beneficiar a más de 150 mil personas que accedieron a programas de capacitación, comunidades tecnológicas y oportunidades de desarrollo en áreas como inteligencia artificial, gaming, blockchain y tecnologías emergentes, afirmó Rodrigo Ruiz Ballesteros, titular de la Secretaría de Innovación y Tecnología.

“Hoy tenemos más de cien eventos agendados durante el año, chicos, medianos y grandes, alrededor de dos o tres congresos. Empezamos con un evento muy importante, que es el primer juego desarrollado durante el 2025 aquí en Bloque, que es con Seashell Studio. Y también el objetivo de la secretaría es presentar diez desarrollos cien por ciento queretanos, que van desde un videojuego hasta la creación de manufactura con un dron”.

Adelantó que, para este año, BLOQUE ampliará su alcance y llevará programas de capacitación tecnológica a delegaciones y centros educativos, con el objetivo de reducir la brecha digital y capacitar a más de 10 mil personas en herramientas clave como ciberseguridad, inteligencia artificial y realidad virtual.

En materia de transformación digital, reiteró que la dependencia a su cargo avanzará en la simplificación y digitalización de trámites municipales, con el propósito de eliminar procesos innecesarios, reducir cargas burocráticas y mejorar la atención a la ciudadanía, sin dejar de ofrecer ventanillas de apoyo para quienes requieran acompañamiento.

Como parte del evento, se presentaron casos de éxito del ecosistema BLOQUE, entre ellos la participación de Juan Pablo Estrada, CEO de RADII, quien compartió su experiencia como emprendedor impulsado desde este espacio, así como Walter Rosales, especialista en Inteligencia Artificial, quien expuso el impacto de los programas de formación tecnológica y el desarrollo de habilidades digitales.

Asimismo, Ruiz Ballesteros informó que empresas y organismos aliados como CANACINTRA, EVA VR y NC Tech fortalecerán su presencia en BLOQUE durante 2026, lo que consolida al espacio como un nodo estratégico de vinculación entre gobierno, industria, academia y ciudadanía.

En alianza con CANACINTRA, se anunció la creación de la Presea al Mérito de la Innovación Científica, que reconocerá a quienes generan impacto positivo a través del conocimiento y la tecnología.

Rodrigo Cuadriello, director de Seashell Studio, empresa queretana desarrolladora de videojuegos, extendió una invitación al lanzamiento de Running Fable, que se llevará a cabo el próximo 23 de enero en BLOQUE. Durante el evento, las y los asistentes podrán probar videojuegos desarrollados en Querétaro de manera totalmente gratuita. Las personas interesadas pueden registrarse previamente a través de la página oficial de BLOQUE.