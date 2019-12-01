Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 20:01:38

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la coordinación institucional, la profesionalización y la capacitación en materia de delitos electorales, de cara a los retos del proceso electoral en curso, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) suscribieron un Convenio de Colaboración.

Sobre el particular se informó que dicho instrumento fue firmado por Israel Vega Rodríguez, Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal y Encargado de Despacho, y Selene Lizbeth González Medina, Consejera Presidenta Provisional del IEM.

Durante su intervención, Vega Rodríguez destacó que la comunicación y colaboración entre ambas instituciones deben ser estrechas, oportunas y efectivas para fortalecer sus capacidades y garantizar una actuación adecuada ante cualquier conducta que vulnere la legalidad electoral.

Señaló que este convenio establece las bases para desarrollar actividades académicas, programas de capacitación, formación y actualización dirigidos al personal de ambas instituciones, además de fomentar la educación cívica y la cultura de la legalidad.

Subrayó que la prevención es fundamental, pero también es necesario contar con personal preparado para investigar y perseguir los delitos electorales con profesionalismo, responsabilidad y pleno respeto a los derechos de la ciudadanía.

“La democracia se fortalece cuando las instituciones cumplen con su responsabilidad y garantizan el respeto a la voluntad ciudadana”, finalizó.

En la firma participaron también María Cristina Guzmán Gutiérrez, Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto; Aleida Soberanis Núñez, Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como Erandi Reyes Pérez Casado, Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM.