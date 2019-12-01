Para avanzar hacia la justicia social, es necesario reforzar la participación de la sociedad civil: Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 15:53:45

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Al asistir al informe del Consejo Ciudadano de Morelia, la diputada local y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, Brissa Arroyo Martínez, reconoció las acciones impulsadas por este organismo de la sociedad civil que dirige el Secretario general, Gerónimo Color Gasca.

La Congresista local e integrante de la Comisión de Gobernación, subrayó la importancia de reforzar ese empoderamiento de la sociedad civil, escuchar sus demandas y contribuir a una solución, porque, -dijo-, solo así podemos avanzar hacia la justicia social.

En ese sentido, Brissa Arroyo contextualizó que desde su llegada al Poder Legislativo ha fomentado la participación ciudadana con el Parlamento Abierto, que a través de mesas de trabajo, de diálogo y de una escucha activa se promueven iniciativas que nacen de la ciudadanía.

Y complementariamente al Parlamento Abierto, Brissa Arroyo propuso la creación de un Consejo Ciudadano Legislativo, mediante el cual se permita a la ciudadanía opinar, deliberar, proponer y acompañar la creación de leyes desde una perspectiva colectiva y participativa.

“Los problemas públicos ya no pueden resolverse únicamente desde las instituciones tradicionales, ni pueden abordarse sin escuchar a quienes viven día a día sus consecuencias, por ello la importancia de trabajar con la ciudadanía”, afirmó.

La legisladora local, hizo referencia a que nadie puede gobernar una sociedad que no conoce, pero además, la participación ciudadana no es solo un derecho, sino una condición esencial para construir políticas públicas más justas.

Durante su informe, Gerónimo Color mencionó que un total de 45 consejeras y consejeros forman parte de este organismo, en áreas como Desarrollo Urbano y Movilidad, Grupos Vulnerables, Cultura, Deporte y Turismo, Obra Pública, Seguridad Ciudadana, Fomento Económico, Educación Ciudadana, Gobernanza, Cuidado del Agua, entre otros.