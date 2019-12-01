Paola Delgadillo promueve bienestar emocional en adultos mayores con actividades recreativas

Paola Delgadillo promueve bienestar emocional en adultos mayores con actividades recreativas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 14:26:47
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Morelia, Michoacán, a 12 de abril de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, impulsa acciones que promueven el bienestar integral de las personas adultas mayores, a través de actividades recreativas que fortalecen su salud emocional, convivencia y calidad de vida.

Como parte de estas acciones, residentes del Asilo Miguel Hidalgo participaron en una jornada recreativa fuera de su entorno habitual, donde disfrutaron de actividades al aire libre, convivencia grupal y momentos de esparcimiento en un balneario del municipio de Zinapécuaro.

Este tipo de experiencias contribuyen a reducir el aislamiento social, un factor que puede impactar de manera significativa en la salud física y emocional de las personas adultas mayores, al tiempo que favorecen estados de ánimo positivos y fortalecen los vínculos entre las y los participantes.

Además del beneficio emocional, las actividades recreativas permiten estimular la movilidad, la participación activa y la interacción social, elementos clave para promover un envejecimiento activo y saludable.

Para el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, generar espacios de convivencia y bienestar para las personas adultas mayores es fundamental para fortalecer el tejido social y garantizar una mejor calidad de vida en esta etapa.

“Las experiencias que generan alegría, convivencia y nuevos recuerdos también son parte fundamental del cuidado de las personas adultas mayores, porque impactan directamente en su bienestar emocional y en su calidad de vida”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

A través de estas acciones, el DIF Morelia impulsa un modelo de atención que no solo cubre necesidades básicas, sino que también promueve el derecho al disfrute, la convivencia y la participación activa de las personas adultas mayores, contribuyendo a que vivan esta etapa con dignidad, acompañamiento y una mejor calidad de vida.

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