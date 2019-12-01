Morelia, Michoacán; 18 de noviembre de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, encabezó junto con el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el arranque de “Cobijemos Morelia 2026”, una campaña que convoca a la solidaridad ciudadana para llevar abrigo a quienes más lo necesitan, especialmente en las comunidades y zonas más alejadas del municipio.

Durante esta primera jornada, se reunieron más de 18 mil 500 cobijas, gracias a la participación de empresas, instituciones educativas, organizaciones y ciudadanía. La meta de este año es superar las 22 mil piezas, por lo que la colecta continuará abierta para recibir nuevas aportaciones.

Paola Delgadillo agradeció a todos los sectores que se han sumado a esta iniciativa, pues destacó que su participación permite llegar a lugares donde las necesidades no siempre son visibles y donde las bajas temperaturas se viven en condiciones particularmente difíciles.

“Cada año tratamos de llegar a más lugares, a las zonas más alejadas, y por supuesto siempre siendo prioridad las zonas más frías del municipio. Quien crea que todavía no hace frío, es porque realmente no vive en las mismas condiciones que todas estas personas”, expresó.

La presidenta honoraria subrayó que el propósito es que los apoyos lleguen a los hogares que enfrentan mayores necesidades, por lo que a partir de este jueves 19 de noviembre comenzarán los recorridos de distribución en localidades de las 14 tenencias y colonias de la ciudad.

La programación contempla cerca de 60 localidades, entre ellas Agua Escondida, Nieves, Loma Caliente, Atécuaro y Jesús del Monte, además de albergues, refugios e instituciones de atención social. Las entregas se organizarán mediante recorridos territoriales y la atención de solicitudes recibidas por el DIF Morelia, priorizando a las familias que requieren mayor respaldo.

Paola Delgadillo reconoció también el respaldo del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y la suma de esfuerzos de los diferentes sectores de la sociedad, que ha hecho posible mantener esta campaña durante más de una década. “Durante tantos años que mi esposo Alfonso ha estado al frente de la administración municipal siempre se han sumado, siempre han puesto su granito de arena, y la verdad es que tratamos de cada vez hacerlo mejor, ahí están los resultados”, señaló.

En esta edición se sumaron: el Patronato y el Voluntariado DIF Morelia; el gabinete legal y ampliado del Ayuntamiento; regidores del Ayuntamiento, los sindicatos del municipio; el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; los comités estatal y municipal del PAN. De igual forma, el sector educativo estuvo representado por instituciones como la Universidad Vasco de Quiroga y la Universidad LaSalle. Además, en representación del sector empresarial, asistieron Gasomich y Harinera Monarca. Aunado a estos esfuerzos, la sociedad civil tuvo una participación importante.

La presidenta honoraria del DIF invitó a la ciudadanía a seguir participando, pues cada donativo representa una ayuda concreta para alguien que enfrenta el frío sin las condiciones necesarias para protegerse. “Cobijemos Morelia” mantiene abierta su colecta para recibir aportaciones de personas, escuelas, empresas y organizaciones.