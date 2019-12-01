Paola Delgadillo invita a sumarse al voluntariado con “Amor a Morelia”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:32:15

Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Luego de la presentación de la red digital de voluntariado “Amor a Morelia”, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, destacó el alcance de esta herramienta que facilita a la ciudadanía involucrarse en acciones comunitarias de manera organizada, accesible y con resultados verificables.

A través de esta plataforma, las y los morelianos pueden integrarse a actividades sociales, ambientales, educativas o comunitarias, eligiendo aquellas que se adapten a sus intereses, tiempo disponible y ubicación, lo que permite una participación más sencilla y constante.

Este modelo también abre la posibilidad de que vecinas y vecinos, colectivos o grupos organizados puedan sumarse a iniciativas para mejorar su colonia, recuperar espacios públicos o impulsar acciones comunitarias, contando con una herramienta que ordena la participación y facilita la colaboración.

Además, el sistema permite que quienes participan registren su experiencia como voluntarios, generando un historial de actividades y horas acumuladas que puede contribuir a su desarrollo personal, académico o profesional, especialmente en áreas como medio ambiente, desarrollo social o trabajo comunitario.

El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa impulsando mecanismos que fortalecen la participación ciudadana como una vía para construir una ciudad más colaborativa, donde sociedad y gobierno suman esfuerzos en beneficio común.

“Queremos que cualquier persona que tenga ganas de ayudar encuentre un espacio claro para hacerlo, que sepa dónde participar, cómo hacerlo y que además vea reflejado su esfuerzo en resultados concretos para su comunidad”, señaló la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

A través de la plataforma digital, la ciudadanía puede registrarse, explorar las actividades disponibles, inscribirse y dar seguimiento a su participación. Para sumarse, las y los interesados pueden ingresar a voluntarios.morelia.gob.mx Además, en los próximos días estará disponible la aplicación móvil del sistema, lo que facilitará su acceso desde dispositivos celulares.

Con “Amor a Morelia”, el DIF Morelia consolida un modelo de participación ciudadana más cercano, útil y accesible, donde cada acción contribuye a fortalecer el tejido social y a construir una mejor ciudad para todas y todos.