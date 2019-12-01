Paola Delgadillo invita a cursos de verano incluyentes en el Centro para la Cultura de la Discapacidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 11:19:33

Morelia, Michoacán; 18 de julio de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invitó a las familias a inscribir a niñas, niños y adolescentes en los cursos de verano incluyentes del Centro para la Cultura de la Discapacidad (CCD), como parte del programa “Verano de Campeon@s 2026”.

La oferta contempla dos talleres donde participantes con y sin discapacidad compartirán actividades en un mismo entorno. Esta convivencia favorece el respeto a distintos ritmos de aprendizaje, fortalece la cooperación y permite reconocer las capacidades de cada persona sin etiquetas ni exclusiones.

“Exploradores de Talento” estará dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años, del 20 de julio al 6 de agosto, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas. Mediante actividades recreativas y creativas, podrán identificar intereses, desarrollar habilidades y ganar confianza para expresarse.

A su vez, “Dueño de mis Emociones” recibirá a adolescentes de 13 a 17 años, del 20 de julio al 7 de agosto, los lunes, miércoles y viernes, de 9:00 a 13:00 horas. El taller brindará herramientas para reconocer emociones, comunicarlas y afrontar situaciones cotidianas de manera más consciente.

“Cuando niñas, niños y adolescentes conviven desde el respeto, aprenden que cada persona tiene capacidades, necesidades y formas distintas de participar. Esa experiencia también ayuda a construir comunidades más incluyentes”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa espacios formativos que acercan la inclusión a la vida cotidiana y permiten que las infancias y juventudes aprendan, convivan y desarrollen sus capacidades en condiciones de igualdad.

Ambos cursos tienen una cuota de recuperación de 250 pesos, que incluye la mayor parte de los materiales; únicamente se solicitará adicionalmente material reciclable para algunas actividades. Las inscripciones se realizarán en Periférico Paseo de la República #5980, colonia Francisco Zarco (a un costado del estadio Morelos). Pueden solicitarse mayores informes al teléfono: 443 334 0555.

Con estos talleres, el DIF Morelia amplía las opciones del “Verano de Campeon@s” mediante experiencias donde aprender y divertirse también significa compartir, comprender las diferencias y participar sin barreras.