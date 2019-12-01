Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, inauguró el 3er Congreso Internacional de la Lengua de Señas, que reúne a especialistas, intérpretes y personas sordas de México, Brasil y otros países para intercambiar conocimientos y fortalecer el reconocimiento de sus derechos lingüísticos.

Durante su mensaje, Paola Delgadillo señaló que corresponde a las instituciones eliminar las barreras que dificultan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en lugar de exigirles que se adapten a entornos que no consideran sus necesidades.

En este sentido, destacó que el Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa acciones como la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) y la capacitación de personas servidoras públicas desde el Centro para la Cultura de la Discapacidad, además del programa “Intérprete a distancia”, que facilita la comunicación durante trámites y solicitudes de servicios.

A estas medidas se suman los mediadores sordos de Policía Morelia, quienes brindan orientación en el Centro Histórico, y la capacitación en lengua de señas dirigida a establecimientos turísticos. Asimismo, se presentó “Vive Morelia… Paso a Paso”, plataforma digital gratuita con cinco rutas y 41 sitios de interés, cuya información incluye videos interpretados en LSM.

Durante la inauguración participaron el maestro César Ernesto Escobedo Delgado, del Grupo de Lingüistas y Académicos de Personas Sordas de México, y el doctor Danilo da Silva Knapik, de la Universidad Federal de Paraná, Brasil. El programa cultural incluyó al Coro de Niños de Tiripetío, al Coro de la Inclusión y a la bailarina folklórica purépecha sorda Alma Cecilia Amado Gómez.

“La Lengua de Señas es una lengua viva. En ella se comparten afectos, se transmite conocimiento y se cuentan las historias de una comunidad”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, al subrayar la importancia de reconocer su valor cultural y el derecho de las personas sordas a comunicarse en su propia lengua.

La ceremonia inaugural se realizó en el antiguo Palacio Municipal, con la participación de representantes de la comunidad sorda, instituciones académicas y autoridades. El encuentro contempla 14 conferencias y cuatro talleres sobre educación bilingüe, interpretación, historia e investigación de las lenguas de señas.

Uno de los temas centrales es la diversidad lingüística. La Lengua de Señas Mexicana (LSM) y la Lengua de Señas Brasileña (Libras), por ejemplo, son diferentes y poseen estructuras propias. Reconocerlas permite comprender que las comunidades sordas tienen identidades culturales y formas de comunicación que deben ser respetadas.

Las actividades académicas continuarán hasta el viernes 20 de noviembre en el Colegio de Morelia. El encuentro también busca fortalecer la colaboración entre comunidades sordas, especialistas e instituciones, para que el conocimiento compartido contribuya a identificar y atender barreras de comunicación en distintos entornos.