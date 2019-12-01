Paola Delgadillo impulsa a jóvenes de Spot en competencia nacional de drones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 11:24:37
Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, impulsó la participación de adolescentes del Taller de Drones de Spot Morelia en el XVII Campeonato Nacional de Robótica y STEM 2026, realizado del 4 al 6 de febrero en el CECONEXPO, donde demostraron su preparación tecnológica y formativa.

Las y los usuarios participaron en la categoría Aerial Drone Competition, frente a equipos de nivel preparatoria y universitario de distintas entidades del país, siendo el único representativo integrado por estudiantes de secundaria, lo que evidenció el alcance de los procesos formativos que se desarrollan desde edades tempranas.

Esta experiencia se enmarca en la visión del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de fortalecer programas que brindan a adolescentes y jóvenes oportunidades reales de desarrollo, mediante espacios seguros que fomentan la ciencia, la tecnología y la innovación.

Durante la competencia, las y los participantes pusieron en práctica conocimientos de programación, control de drones y resolución de problemas, además de habilidades socioemocionales como el trabajo en equipo, la disciplina y la toma de decisiones en contextos de alta exigencia.

“Participar en estos espacios les permite a las y los jóvenes creer en su talento, ampliar su visión sobre lo que pueden lograr y acercarse desde ahora a áreas que serán clave en su vida profesional”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Asimismo, destacó que los centros Spot son espacios de inclusión donde adolescentes y jóvenes acceden de manera gratuita a talleres de tecnología, arte, deporte y formación integral, con acompañamiento profesional que fortalece su desarrollo y bienestar.

El DIF Morelia invita a las y los jóvenes interesados en el Taller de Drones y en la oferta de Spot a integrarse a estos espacios formativos. Para mayores informes, pueden comunicarse al 443 298 2568 y seguir construyendo mejores oportunidades para su futuro.

