Paola Delgadillo consolida alianza internacional para fortalecer Centros Spot

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 10:18:59

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.– El DIF Morelia, que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, firmó un convenio de colaboración con la asociación civil Impacta México para fortalecer los Centros Spot mediante la integración de voluntariado internacional que comparte conocimientos, experiencias y expresiones culturales con adolescentes y jóvenes del municipio.

El acuerdo, firmado en las oficinas del DIF Morelia en el Centro Administrativo Morelia (CAM) con el director de Impacta México, Daniel Saucedo, consolida una relación de trabajo que ya se venía desarrollando en meses recientes.

A través de esta colaboración, cuatro voluntarias y voluntarios provenientes de Francia, Estados Unidos, Dinamarca y Australia se han integrado a los Centros Spot, donde imparten talleres, colaboran en actividades formativas y viven una experiencia de inmersión cultural en Morelia.

Este modelo permite que las juventudes morelianas convivan con personas de distintas partes del mundo, conozcan nuevas perspectivas y fortalezcan habilidades como el idioma, la comunicación intercultural y la apertura a otras realidades.

Los Centros Spot, impulsados por el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, forman parte de una estrategia integral para ofrecer a adolescentes y jóvenes espacios seguros de desarrollo en arte, deporte, tecnología y formación académica, como alternativa positiva de crecimiento.

“Esta alianza posiciona a Morelia como una ciudad abierta al intercambio cultural y comprometida con brindar experiencias enriquecedoras a su juventud, a través del contacto directo con talento internacional”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Subrayó además que la formalización del convenio permitirá que más voluntarias y voluntarios elijan a nuestra ciudad para colaborar en estos espacios, fortaleciendo la experiencia formativa que se ofrece en los Centros Spot.

El DIF Morelia invita a adolescentes y jóvenes a acercarse a los Centros Spot y aprovechar estas experiencias que amplían su visión y fortalecen su talento, contribuyendo a que Morelia brille más como el mejor lugar para vivir y siga construyendo la paz desde la juventud.