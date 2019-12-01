Paola Delgadillo acerca educación Montessori pública y accesible a más familias

Morelia, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, impulsa una política educativa que acerca el enfoque Montessori a niñas y niños del municipio a través de los CAIC y estancias infantiles como CASVI y CIEDIM, ampliando el acceso a una metodología reconocida internacionalmente y poco común en el ámbito público.

En los diez Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC), ubicados en zonas rurales, el servicio es gratuito, lo que permite que niñas y niños que antes no contaban con opciones de educación preescolar accedan a un modelo basado en la autonomía, la concentración y el respeto a su ritmo de aprendizaje.

En el caso de las estancias infantiles CASVI (Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil) y CIEDIM (Centro Infantil de Educación Inicial de Morelia), el servicio contempla una cuota de recuperación definida mediante estudio socioeconómico, lo que garantiza que sea proporcional a la situación de cada familia. Aun con esta aportación, el costo resulta significativamente menor al de instituciones privadas que aplican la misma metodología.

El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha reiterado que fortalecer la educación inicial desde el ámbito municipal es una inversión social estratégica, ya que impacta en el desarrollo cognitivo, emocional y social de la niñez, contribuyendo a entornos más armónicos y con mayores oportunidades a futuro.

A diferencia de modelos tradicionales centrados en la instrucción grupal uniforme, el enfoque Montessori organiza el aula como un ambiente preparado, donde las niñas y niños eligen actividades acordes a su etapa de desarrollo, fortalecen su independencia y aprenden mediante la experiencia directa con materiales diseñados para estimular habilidades específicas.

“Acercar este modelo al sector público representa un paso hacia una educación más equitativa, donde la calidad no dependa del nivel de ingreso de las familias, sino del compromiso institucional con la primera infancia”, señaló la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Actualmente, las estancias infantiles CASVI y CIEDIM cuentan con espacios disponibles, por lo que las familias interesadas pueden acercarse para recibir información sobre el proceso de inscripción. En el caso de los CAIC, durante el mes de febrero se realizan las preinscripciones para el próximo ciclo escolar. Para más información, comunicarse al CASVI (443 398 5105) y al CIEDIM (443 320 5605).

Con acciones que priorizan la primera infancia y reducen brechas de desigualdad, el DIF Morelia fortalece a las familias y consolida al municipio como un lugar donde la educación de calidad es un derecho accesible, contribuyendo a que Morelia brille más y sea el mejor lugar para vivir y crecer.