PAN y PRI en diálogo abierto: Quintana destaca "buen entendimiento" con Valencia Reyes, pero pide prudencia para alianza 2027

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.– Carlos Quintana, líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, aseguró que continúan en la ruta de ser "cautelosos" antes de tomar la decisión de una alianza con el PRI en el 2027.

En rueda de prensa, Quintana Martínez apuntó que en la reciente reunión con Memo Valencia Reyes "hubo buen diálogo" con el dirigente del tricolor en Michoacán; no se habló de fechas fatales para tomar la decisión de caminar juntos en el próximo proceso electoral.

Quintana enfatizó la necesidad de prudencia antes de tomar decisiones definitivas, señalando que su prioridad es escuchar a la base del partido. "Yo tendré que ser muy prudente porque tengo que escuchar a los diferentes órganos de edición del Comité Directivo Estatal del PAN, de cómo vamos a ir construyendo, qué es lo que queremos para Michoacán y qué es lo mejor para Michoacán," declaró el dirigente panista.

Mencionó que la dirigencia nacional del PAN está al tanto de su proceso interno, el cual incluye escuchar el sentir de la militancia y la ciudadanía antes de consolidar una ruta electoral.

Adicionalmente, Quintana aprovechó para anunciar que la próxima semana Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, tendrá actividades en Morelia y Sahuayo, donde sostendrá encuentros con militantes, ediles y diputados federales y locales.