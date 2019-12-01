PAN se deslinda de publicidad personalizada de director de OOAPAS en Morelia; no hay contienda interna

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 12:55:10

Morelia, Michoacán, 10 de febrero de 2026.- Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional, deslindó al albiazul de la publicidad personalizada del director del Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento, Adolfo Torres.

En rueda de prensa, señaló que el PAN no se involucrará en el tema, ya que no se encuentra en proceso de contienda electoral interna, y no la consideran como actos anticipados de campaña.

La declaración surgió ante cuestionamientos sobre los espectaculares colocados por el funcionario municipal, quien es militante del PAN, y la posible utilización de recursos públicos para promoción personalizada.

Quintana Martínez insistió en que el partido se mantiene al margen de esta situación específica. Los espectaculares de Adolfo hacen alusión a la promoción de un libro del que es autor y están colocados en diversos puntos de la capital michoacana.

"En ningún momento está el logotipo de Acción Nacional. Pero es parte de su partido? Es parte, pero no está promocionando al PAN", expresó el exlegislador federal.

Afirmó que el PAN no tiene un procedimiento interno contra Adolfo Torres, por lo que consideraron que el tema debe ser aclarado por el propio funcionario municipal de Morelia.