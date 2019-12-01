PAN rechaza reforma electoral por omisiones clave

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 21:37:07

Querétaro, Qro., 02 de marzo de 2026.- La senadora por Querétaro, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, adelantó que el Partido Acción Nacional (PAN) no respaldará la reforma electoral impulsada desde la presidencia de la República, al señalar que la propuesta deja fuera temas fundamentales para la equidad y legalidad de los procesos democráticos.

Explicó que existe una postura coincidente entre fuerzas de oposición aliadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente al contenido de la iniciativa.

“Por lo que hace a los partidos de oposición, el PAN, el PRI, el partido Movimiento Ciudadano han dicho claramente que no acompañamos esta reforma”.

Detalló que uno de los principales puntos de desacuerdo es que la propuesta no contempla sanciones firmes frente a la posible infiltración del crimen organizado en la vida electoral del país.

“En el caso de Acción Nacional estamos inconformes porque no trata un tema fundamental que son los recursos de la delincuencia organizada en las campañas políticas y en los partidos; creemos que debe haber sanciones importantes para el caso de que un candidato reciba dinero de la delincuencia organizada y en tal condición pudiera anularse ese proceso electoral”.

Manifestó preocupación por el planteamiento de reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo que pondría en riesgo la experiencia técnica acumulada en la organización de elecciones.

“Tampoco estamos conformes con la reducción de un 25% que es lo que se dice para el INE, lo cual significaría que muchas de las estructuras profesionales que tienen el INE fueran temporales y elección tras elección pues hubiera un reclutamiento de personal para dar atención a los procesos electorales”.

Subrayó que la iniciativa tampoco aborda el tema de la sobrerrepresentación legislativa, lo que consideró un vacío relevante dentro del debate.

“Hay otra circunstancia que es el elefante en la sala que no lo trae la reforma que es la petición de que la sobrerrepresentación se elimine, que los partidos políticos tengan la representación en el Congreso, la que ganen en los procesos electorales sin incurrir en una sobrerrepresentación”.

Señaló que el destino de la reforma dependerá en gran medida de la postura que asuman los partidos aliados del oficialismo, quienes podrían no respaldarla en su totalidad, lo que impediría alcanzar la mayoría calificada necesaria para su aprobación.