PAN Querétaro hace gira de trabajo por varios municipios del estado

Jalpan de Serra, Querétaro, a 3 de diciembre 2025.- En Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Arroyo Seco son los municipios a los que acudió Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, en donde realizó un recorrido de trabajo y donde sostuvo encuentros con liderazgos locales, recorrió calles para escuchar a la ciudadanía y compartió la visión de los gobiernos de Acción Nacional, pues cuando la Sierra lo necesita, el PAN responde, porque el compromiso con esta región es permanente y se traduce en acciones concretas.

En sus encuentros con habitantes y liderazgos comunitarios, destacó que los gobiernos de Acción Nacional continúan demostrando que cuando se gobierna con responsabilidad y visión de futuro, los resultados se notan en la vida diaria de las familias serranas, y como ejemplo, subrayó el fortalecimiento del transporte escolar impulsado por el gobernador Mauricio Kuri, que hoy garantiza que niñas, niños y jóvenes lleguen a sus clases en 32 planteles de Jalpan, Landa, Arroyo Seco y Pinal.

Recordó la respuesta inmediata del gobierno estatal tras las afectaciones por las pasadas lluvias, donde se destinaron 100 millones de pesos para rehabilitar más de 100 caminos y se otorgaron apoyos directos a mil 800 productoras y productores que perdieron sus cultivos. “Eso es cuidar a la Sierra y eso es cuidar Querétaro”, afirmó al destacar que la visión humanista del PAN se refleja en acciones que atienden directamente las necesidades de la población.

También, dijo, encabezó un encuentro con la militancia de los cuatro municipios serranos para tomar el taller de capacitación “El ABC del humanismo político”, que reafirma las bases del panismo y la responsabilidad con la que se gobierna en Querétaro.

“Hacemos un llamado a las y los queretanos a seguir defendiendo lo que sí funciona, eso es cuidar Querétaro. No permitamos que el retroceso que vive hoy México llegue a nuestro estado. No dejemos que quienes han destruido instituciones y endeudado al país pretendan traer su modelo a esta tierra que tanto esfuerzo ha costado construir”.