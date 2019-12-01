PAN Querétaro está organizado y con la responsabilidad de seguir cuidando al estado: Martín Arango

Querétaro, Querétaro, a 13 de diciembre 2025.- Hoy el Partido Acción Nacional (PAN) está organizado, con rumbo y con la responsabilidad de seguir cuidando Querétaro, aseguró Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

En compañía del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, Martín Arango destacó que este encuentro refrendó la unidad del PAN y su capacidad para tomar decisiones con responsabilidad, visión de futuro y cercanía con la ciudadanía, particularmente en un momento clave para municipios como San Juan del Río y para el rumbo político del estado.

“En Acción Nacional tenemos claro que la unidad no es discurso, es una forma de trabajo. Hoy el PAN está organizado, con rumbo y con la responsabilidad de seguir cuidando San Juan del Río y a Querétaro, porque sabemos que cuando se gobierna con visión y se pone a las familias al centro, los resultados se notan”.

Durante la última reunión de 2025 del Sistema PAN, destacó que en esta reunión también participaron Liliana San Martín, Ana Patiño, Rosalba Ruiz y Judith Ortiz, mujeres con trayectoria, carácter y determinación, cuya experiencia fortalece el proyecto del PAN y aporta a la construcción de un San Juan del Río más fuerte, más unido y con una visión clara rumbo al 2027.

Afirmó que el Sistema PAN mantiene una línea firme de trabajo para seguir cuidando San Juan del Río, defendiendo los buenos gobiernos, la estabilidad y el desarrollo que distinguen a Querétaro, siempre poniendo al centro a las familias.