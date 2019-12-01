PAN Querétaro contempla paquete de iniciativas para reforma electoral

Querétaro, Querétaro, a 3 de marzo de 2026.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, Martín Arango García, informó que se contempla realizar un paquete de iniciativas enfocadas a la reforma electoral, en las cuales se contempla evitar que los partidos políticos utilicen recursos económicos provenientes del crimen organizado, con el objetivo principal de quitar el registro a los institutos políticos si se detecta el uso de dinero ilícito.

“Bueno, a ver cómo va sin rodeos el tema de hoy, porque hoy el país no está definitivamente para eufemismos, México no puede hablar de democracia mientras el crimen organizado siga financiando campañas electorales”, dijo.

Puntualizó que los activos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados a la cuarta transformación podrán hacer foros y grandes discursos, pero la realidad es que el pueblo de México ya está cansado del retroceso del sistema político, pero sobre todo no está dispuesto a ser gobernado con recursos del crimen organizado.

“Podrán hacer esta gran simulación eh para la reforma electoral llenando auditorios con supuestos foros en donde solamente se junta el club de Toby, podrán convocar a disque expertos para hablar de esta reforma, podrán hacer grandes discursos sobre la transformación, que para mí en realidad esto es una regresión del sistema, pero si el dinero del crimen organizado, si el dinero del narcotráfico, si sigue decidiendo las candidaturas, sigue financiando campañas, sigue comprando voluntades, pues todo lo demás en realidad es puro teatro”.

Reconoció que es urgente legislar en materia electoral, con las bases y fundamentos adecuados para generar las condiciones para blindar los próximos comités del crimen organizado, atacando de raíz la infiltración criminal en los partidos políticos.

“Sí es urgente legislar en materia electoral y sí es urgente una reforma electoral, en Acción Nacional no estamos negando esta necesidad de revisar y de fortalecer nuestro marco jurídico; no podemos aceptar que se legisle por legislar, que se reforme por capricho o que se simulen cambios para distraer la atención del verdadero problema de las elecciones en este país; México necesita una cirugía de fondo para sacar a ese cáncer llamado narcodinero de las campañas electorales”.