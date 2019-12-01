PAN propone anular elecciones por intervención ilegal del Presidente o gobernadores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 20:17:43

Ciudad de México, 20 de julio de 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una contrapropuesta a la reforma impulsada por Morena sobre la intervención extranjera en los procesos electorales, con la que busca que también se anulen las elecciones cuando exista injerencia ilegal del presidente de la República o de un gobernador para favorecer a una candidatura.

La iniciativa, promovida por el diputado Federico Döring, plantea que una elección pueda declararse nula si se acredita de manera objetiva y material que el titular del Ejecutivo federal o un mandatario estatal intervino de forma indebida para beneficiar a un candidato que finalmente resulte ganador.

De acuerdo con la propuesta, una vez demostrada esa intervención, el resultado de la elección quedaría sin efectos.

El proyecto señala que la intervención podría consistir en el uso de recursos públicos, personal gubernamental, programas sociales o declaraciones realizadas desde el poder con el propósito de influir en favor de una candidatura.

La propuesta del PAN surge como respuesta a la iniciativa de Morena que busca establecer la nulidad de elecciones en casos de injerencia extranjera. Los legisladores panistas sostienen que la misma sanción debe aplicarse cuando la intervención provenga de Palacio Nacional o de un gobierno estatal.

Como antecedente, el documento recuerda que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió más de 20 sentencias y 50 medidas cautelares contra el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador por su participación durante el proceso electoral de 2024.

Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa requeriría el voto de la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, una cifra con la que actualmente cuentan Morena y sus aliados.