PAN Michoacán refuerza operatividad interna rumbo al 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 20:26:49

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo del 2026.- El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), se encuentra reforzando su operatividad interna, a través de la entrega de vehículos utilitarios a delegados regionales y con la remodelación de la Casa PAN.

Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del CDE del PAN, dejó en claro que los delegados regionales cuentan con las herramientas necesarias para el correcto funcionamiento de los Comités Directivos Municipales (CDM) y de las Delegaciones Municipales.

"Acción Nacional está poniendo todo su esfuerzo para capacitar a militantes y simpatizantes, además de reforzar la operatividad interna a través de vehículos utilitarios que permitirán llevar el mensaje del PAN a todos los rincones de Michoacán", advirtió.

A su vez, Marko Cortés Mendoza, ex Presidente Nacional del PAN y actual Senador de la República, afirmó que el Comité Estatal de Acción Nacional da muestra de finanzas sanas y de la correcta aplicación de los recursos, siempre priorizando a Michoacán.

"Hoy tenemos una Casa PAN digna, operativa y siempre de puertas abiertas para recibir a militantes, simpatizantes y a todas aquellas y aquellos ciudadanos que ven en Acción Nacional la única alternativa para darle el rumbo correcto a Michoacán", señaló.

Por su parte, Ángeles Toro Preciado, Secretaria General del CDE del PAN, destacó que la adquisición de los 10 vehículos, tipo panel, así como la remodelación de la Casa PAN, son importantes alicientes para que las y los trabajadores, las y los delegados, den su mayor esfuerzo para pintar a Michoacán en el 2027.

"En Acción Nacional estamos comprometidos con rescatar al estado de la grave crisis generada por el Cártel de Morena. ¡Michoacán se va a pintar de azul en el 2027", precisó Toro Preciado.